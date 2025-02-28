Yaşam

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi (AA)İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi (AA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlama sonrası tanker bu hale geldi. (İHA)Patlama sonrası tanker bu hale geldi. (İHA)

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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