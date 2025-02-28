Deprem fırsatçılarına darbe: Sahte şasi operasyonunda 7 tutuklama!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ağır hasarlı araçlara sahte ruhsat belgesi düzenleyerek ve şasi numaralarını değiştirerek “change” işlemi yapanlara yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin toplam 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına da el konuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerini yasa dışı yollarla temin edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin illegal yollarla edindiği 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
30 ARACA "CHANGE" İŞLEMİ YAPILMIŞ
Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.
21 MİLYON LİRALIK ZARAR!
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi. Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.