Deprem fırsatçılarına darbe: Sahte şasi operasyonunda 7 tutuklama!

Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerini yasa dışı yollarla temin edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin illegal yollarla edindiği 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı / İHA

21 MİLYON LİRALIK ZARAR!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi. Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.