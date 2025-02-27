Yozgat’ta çuval yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde boş çuval yüklü tır devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:14

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre Hatay ilinden hareket edip Tokat'ın Niksar ilçesine gitmekte olan U.B. idaresindeki 3 1 ATM 84 plakalı Mercedes marka tır, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin Köyü yakınlarında devrildi. Kazada tır sürücüsü şoför U. B.ve beraberindeki H.B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne daha sonra ayrıntılı tetkikler için Yozgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.