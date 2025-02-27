Yaşam

Yozgat’ta çuval yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde boş çuval yüklü tır devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yozgat’ta çuval yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Hatay ilinden hareket edip Tokat'ın Niksar ilçesine gitmekte olan U.B. idaresindeki 3 1 ATM 84 plakalı Mercedes marka tır, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin Köyü yakınlarında devrildi. Kazada tır sürücüsü şoför U. B.ve beraberindeki H.B. yaralandı.

ÇUVAL YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 2 YARALI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi'ne daha sonra ayrıntılı tetkikler için Yozgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.