Yaşam

Otomobil alev alev yandı: Vatandaşlar yangın tüpleriyle koştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Otomobil alev alev yandı: Vatandaşlar yangın tüpleriyle koştu

Osman Yılmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.