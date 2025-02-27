Şişli'de dehşet! Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kendi kafasına sıktı
Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30) sevgilisi Seher Güzide (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Şişli'de kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralandı.
Dolapdere Caddesi'nde şüpheli İ.A. (30) henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı S.G.'yi (45) silahla vurdu.
Şüpheli İ.A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.A'yı hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.