Erzincan'da kaçak avcı doğa fotoğrafçısının kamerasında

Erzincan'da bir avcının, avlanması yasak olan dağ keçisinin avladığı anlar, doğa fotoğrafçısının dron kamerasına yakalandı. Doğa fotoğrafçısının verdiği görüntüleri alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:00

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Kemah ilçesindeki Dereköy (Dereşoran) Oluk Yaylası civarında dron ile doğa görüntüsü almak isteyen doğa fotoğrafçısı, bir avcıyı dağ keçisini avlarken görüntüledi. Dronu fark eden avcı, bir süre vurduğu keçinin yanında yüzünü saklamaya çalışıp daha sonra bölgeden uzaklaştı.

İsmini açıklanmasını istemeyen doğa fotoğrafçısı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne verdi. Yetkililer, kaçak avlanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçak avcıya yakalanması halinde 660 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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