Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 376 bin TL ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:07

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik 8 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramalarda ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.