Yalova'daki tersanede patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanede oksijen tüpü nedeniyle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:38

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanede oksijen tüpü nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken 4 işçinin yaralandığı öğrenildi.

TAMİR SIRASINDA PATLAMA

Patlamanın etkisiyle gemide tamir yapan çalışanlar H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, tersaneler bölgesinde meydana gelen endüstriyel kaza ile ilgili saat 10.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı, olay yerine 2 AFAD, itfaiye, emniyet ve 3 sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazanın, geminin gas free işlemi tamamlanmış yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim cihazı (şaloma) çalışması sırasında yaşandığına yer verilen açıklamada, çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmayan yaralıların ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği aktarıldı.