İlk eşi "intihar" etti, ikinci eşi de aynı şekilde ölü bulundu!

Bakırköy’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Vesile Bingöl’ün ölümüyle ilgili eşi İsmet Bingöl’ün yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tanıkların ifadeleri kan dondurdu! Vesile Bingöl’ün ailesi, genç kadının sistematik şiddete maruz kaldığını ve sürekli “İsmet beni öldürecek” dediğini anlattı. Öte yandan sanık İsmet Bingöl’ün ilk eşinin de benzer şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme süreci devam ederken, bu ölüm zinciri akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:11

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Bakırköy'de geçtiğimiz yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Vesile Bingöl'ün ölümüyle ilgili eşi İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi. Tüyler ürperten davada, İsmet Bingöl'ün ilk eşinin de benzer bir şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tanıkların ifadeleri ise kan dondurdu!

Duruşmada Vesile Bingöl'ün yakınları, sanık İsmet Bingöl'ün sistematik olarak şiddet uyguladığını ve genç kadının sürekli "İsmet beni öldürecek" dediğini anlattı. Vesile Bingöl'ün öz annesi Gülistan Karabay, kızının sürekli darp edildiğini ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi. Bir diğer tanık, Bingöl'ün Vesile'yi banyoya götürerek saçlarını makineyle kazıdığını anlattı.

ŞÜPHELER ARTIYOR!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık İsmet Bingöl'ün ilk eşinin ölümüne ilişkin de dikkat çeken detaylara yer verildi. İlk eşinin ölümünün de "intihar" olarak kayıtlara geçtiği, ancak olayın detaylarının bu vakayla birebir örtüştüğü belirtildi.

Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, genç kadının kendisini astığı iddia edilse de ip düğümünün gevşek olduğu belirlendi. Adli Tıp raporuna göre, asılma dışında bir ölüm gerçekleştiğine dair kesin bir tespit yapılamadı. Ancak, Vesile Bingöl'ün sistematik şiddet gördüğü, psikolojik baskıya maruz kaldığı ve adeta intihara sürüklendiği ifade edildi.

İlk eşinin kendini astığını iddia etmişti, ikinci eşi de aynı şekilde ölü bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi (İHA)

ŞİDDET VE BASKIYLA İNTİHARA SÜRÜKLEDİ!

Savcılık, sanık İsmet Bingöl'ün Vesile Bingöl'ü sürekli aldatmakla suçladığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, uyuşturucu etkisi altında hayatını cehenneme çevirdiğini belirtti. İsmet Bingöl hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmazken, "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Tutuksuz yargılanan sanık İsmet Bingöl, tüm suçlamaları reddederken, mahkeme eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi. Ancak ortaya çıkan tanık ifadeleri ve geçmişe dair şüpheler, bu korkunç olayın üzerindeki sır perdesini daha da ağırlaştırıyor.

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