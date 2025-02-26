Trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin toprağa verildi
Konya'da polis ekipleri şüphelileri takip ettiği sırada TIR'la çarpıştı. Yaşanan kazada polis memuru Onur Şirin şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konya'nın Saadet Caddesi ve Okyar Caddesi kesişiminde polis memurları şüpheli şahısları takip ettiği sırada TIR'la çarpıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada 37 yaşındaki Osman Şirin şehit oldu. Aynı araçta bulunan polis memurları Hüseyin S. ve Oğuz D. de yaralandı.
ŞEHİDİN CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİ
Konya'da yaşanan kazada şehit olan Osman Şirin için ilk tören görev yaptığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Törene Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Isparta Valisi Abdullah Erin, Konya il Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yalvaç ilçe Emniyet ekipleri ve birçok vatandaş katıldı.
Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine getirildi. Şirin'in cenazesi Yalvaç merkez Devlethan Camii'ne getirilerek ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşku Mahallesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Gözyaşları içerisinde toprağa verilen şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.