Trafik kazasında şehit düşen polis memuru Onur Şirin toprağa verildi

Giriş Tarihi: 26.02.2025 19:20

Konya'nın Saadet Caddesi ve Okyar Caddesi kesişiminde polis memurları şüpheli şahısları takip ettiği sırada TIR'la çarpıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada 37 yaşındaki Osman Şirin şehit oldu. Aynı araçta bulunan polis memurları Hüseyin S. ve Oğuz D. de yaralandı.