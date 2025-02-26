Pendik'te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar! Olayın ilk görüntüleri ortaya çıktı

Pendik’te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralanmıştı. Olayın yaşandığı güne ait ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:35

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Pendik'te motokurye Fatih Ferah trafikteki tartışma sonrası Vedat Kızıl tarafından otomobil ile ezilmişti. Kızıl'ın Ferah'ı ezdiği ve çekici ile otomobil arasında sıkıştırdığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çamçeşme Mahallesi'nde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı.

Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak haftalarca tedavi gördü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trafikteki tartışmanın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsü Vedat Kızıl'ın, motokurye Fatih Ferah'ı otomobil arasında sıkıştırdığı bunun üzerine motosikletinden inen Ferah'ın motosikleti yerdeyken gaza basarak motosiklete zarar verdiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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