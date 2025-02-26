Şanlıurfa'da katliam evi! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:16

Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda karı-koca öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde yaşandı. C.Ö., iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay'ın evine gitti. C.Ö. yanındaki pompalı tüfekle karı koca Hüseyin ve Dursun Özbay ile çocukları Yusuf ile gelinleri İsmet Özbay'a ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.