Metruk binada ateş yakarak polise direndi: Evime izinsiz giriyorsunuz
İstanbul’un Pendik ilçesinde, metruk binaya yerleşen bir adam bina içinde ateş yaktı. Ateşin ışığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya girmeye çalışan ekiplere direnen şüpheli, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diyerek müdahaleyi engellemeye çalıştı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, gece saat 22.00 sularında meydana gelen olayda, metruk binadan yoğun duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar, binada kalan kişinin çöplerle ateş yaktığını ve yoğun dumandan etkilenerek nefes almakta zorlandığını fark etti. Ancak, kendisine yardım etmek isteyen vatandaşları kabul etmeyen şahıs, direnmeye devam etti. Bunun üzerine binaya giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, direnen şüpheli polis tarafından binadan çıkarıldı.
"EVİME İZİNSİZ GİRİYORSUNUZ"
Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.
POLİS BİNADAN ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.
'20 GÜNDÜR BURADA'
Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, "15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT'sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi.