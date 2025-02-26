Metruk binada ateş yakarak polise direndi: Evime izinsiz giriyorsunuz

Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:10

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, gece saat 22.00 sularında meydana gelen olayda, metruk binadan yoğun duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar, binada kalan kişinin çöplerle ateş yaktığını ve yoğun dumandan etkilenerek nefes almakta zorlandığını fark etti. Ancak, kendisine yardım etmek isteyen vatandaşları kabul etmeyen şahıs, direnmeye devam etti. Bunun üzerine binaya giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, direnen şüpheli polis tarafından binadan çıkarıldı.

Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.

Çıkan yoğun dumandan etkilenen şahsı dışarı çıkarmaya çalışan vatandaşlar ikna edemedi / DHA

POLİS BİNADAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

'20 GÜNDÜR BURADA'

Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, "15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT'sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi.