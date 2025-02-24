İstanbul'da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısı alevler içinde kaldı

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yangına müdahale etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:57

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Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Yangın sırasında binada bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Yangın, saat 10.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Uğur Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 katlı binanın çatısı hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de 3 katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri böyle müdahale etti. (DHA) 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina sakinleri evden çıkarken eşyalarını da almayı ihmal etmedi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Alevler ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. (DHA) "BABA EV YANIYOR DEDİ"

Binada oturan Muhammed Ferdun, "Ben uyuyordum. 8 yaşında oğlum var baba ev yanıyor dedi baktım alevlerin içinde kaldım. Hemen dışarı kaçtım bir iki yerimde ufak yaralarım oldu." dedi.Binada yaşayanlardan Nadiye Muhammed ise, "Eşyalarımız yandı ne yapacağız bilmiyoruz. Yangının bacadan çıktığı söyleniyor yaralı yok. Biz 6 kişi kalıyoruz binada." diye konuştu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN