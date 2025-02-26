Edirne'de "okul polisi" öğrencilere güven verirken yayalara yol vermeyen araçları da tespit etti

Edirne’de "okul polisi" ekipleri, okulların önlerinde ve civarında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:45

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Edirne Emniyet Müdürlüğünün, kent merkezindeki okullarda öğrenciler sabah derse girmeden önce görevlendirdiği kırmızı yelekli "okul polisi" ekipleri, öğrencilerin bir yandan okullara girişlerini sağlarken diğer yandan da trafik akışını düzenliyor.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için kırmızı yelekli okul polisleri tarafından okul önünde okul çıkışı yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlara trafik idari para cezası uygulanacağı belirtildi.