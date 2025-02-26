Yaşam

Edirne'de "okul polisi" öğrencilere güven verirken yayalara yol vermeyen araçları da tespit etti

Edirne’de "okul polisi" ekipleri, okulların önlerinde ve civarında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Edirne'de "okul polisi" öğrencilere güven verirken yayalara yol vermeyen araçları da tespit etti

Edirne Emniyet Müdürlüğünün, kent merkezindeki okullarda öğrenciler sabah derse girmeden önce görevlendirdiği kırmızı yelekli "okul polisi" ekipleri, öğrencilerin bir yandan okullara girişlerini sağlarken diğer yandan da trafik akışını düzenliyor.

EDİRNE'DE "OKUL POLİSİ" ÖĞRENCİLERE GÜVEN VERİYOR

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için kırmızı yelekli okul polisleri tarafından okul önünde okul çıkışı yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlara trafik idari para cezası uygulanacağı belirtildi.