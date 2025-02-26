Adana’da yasa dışı bahis oynatan şebekenin yöntemi pes dedirtti!

Adana’da yasa dışı bahis oynattığı şüphesiyle operasyon düzenlenen bir şebekenin geniş çaplı vurgun ağı ortaya çıkarıldı. Şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen B.T.’nin, ayrıca 4 maaşlı çalışanı bulunduğu tespit edildi. Banka hesaplarını inceleyen ekipler, günlük para hareketliliğinin 2 milyon TL olduğunu belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında B.T. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:28

Paylaş



ABONE OL

Şüphelilerin, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. İki ayrı takip sonucu deşifre edilen şebekenin, Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste vardiyalı olarak 32 bin TL maaşla çalıştırdığı K.B., K.O., M.A. ve E.Y.'nin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden B.T. ile birlikte 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Adana'daki şebeke üyelerine operasyon düzenlendi / DHA KARA PARA KRİPTOYA ÇEVRİLİYOR! Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lira olduğu, suçtan elde edilen paranın ise kripto paraya çevrildiği saptandı. Bu tespitlerle operasyon için harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste suçüstü gözaltına aldı.

Bahisten kazanılan kara para kriptoya çevriliyormuş / DHA OFİSİ ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETMEK İÇİN TUTMUŞ Evde ve ofisteki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerden B.T., sorgusunda, yasa dışı bahis oynatmadığını, çağrı merkezi işletmek için ofisi tuttuğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., K.B. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.A. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu! DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN