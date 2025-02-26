Çorum’da silah kaçakçılarına operasyon: 96 kişi yakalandı

Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Çorum merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Yapılan baskınlarda 96 kişiden 18'i gözaltına alınırken, 78 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:47

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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerdeki şahısların kargo aracılığı ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında operasyonlar, Çorum merkezli 29 ilde gerçekleştirildi.

SİLAH, TELSİZ VE HAVAN TOPU…

Soruşturma çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan çalışmalarla; 30 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 adet tabanca fişeği, 7 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet el yapımı patlayıcı madde, 2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek, 4 adet havan topu parçacığı ve bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 6'sı tutuklu olmak üzere 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 17 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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