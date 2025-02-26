Muş'ta ekili olan tipi 80 yolcunun mahsur kalmasına neden oldu!

Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:03

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye Karayolları 113. Bölge Şefliği ekipleri sevk edildi. Kaymakam Çeşmesi mevkisinde ulaşıma kapanan yolda başlatılan kurtarma çalışmalarında, mahsur kalan 80 kişi yolda yapılan temizleme işlemi ile kurtarıldı.