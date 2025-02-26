Muş'ta ekili olan tipi 80 yolcunun mahsur kalmasına neden oldu!
Doğu Anadolu’da etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş’un Hasköy-Mutki kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 araçta bulunan 80 yolcu mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye Karayolları 113. Bölge Şefliği ekipleri sevk edildi. Kaymakam Çeşmesi mevkisinde ulaşıma kapanan yolda başlatılan kurtarma çalışmalarında, mahsur kalan 80 kişi yolda yapılan temizleme işlemi ile kurtarıldı.
BÖLGEDE KAR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Rotatif ve iş makineleri, bölgede kar temizliği yapıp mahsur kalan araçları kurtardı. Kara saplanan bazı araçları da bölge halkı iterek ilerletti. Ekiplerin, karı temizlemesi sonrası sürücüler, araçlarıyla yola devam edebildi.