Sivas’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan getirilen silahların Sivas'ta satılacağı yönünde ihbar alınca harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve kentte bu kişilerle hareket eden F.K. (46) ve M.T. (36), gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.