Cenazeye kar engeli: 2 bin rakımlı köye sürükleyerek götürdüler!

Bursa'da vefat eden 85 yaşındaki Muzaffer Uzun’un cenazesini teslim alan yakınları, yaşlı adamın köyünde defnedilme isteğini yerine getirmek için yola çıktı. Ancak, Artvin’in Maden Köyü’ne götürülmek istenen cenaze, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine yakınları, cenazeyi brandaya sararak iple çekip köye taşıdı.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:15

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Şavşat ilçesinde bulunan defin yerine ulaşmak isteyen aile, 2 bin rakımlı Maden Köyü'ne çıkmaya çalışırken kara saplandı. Yaklaşık üç saat süren zorlu yolculuğun ardından Uzun'un cenazesi, brandaya sarılıp iple köye ulaştırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

DEFİN 4 GÜNDÜR BEKLİYOR

Cenazenin taşınma görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenildi. Taşınma işleminden sonra köyle cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.

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