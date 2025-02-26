Gaziantep'te zincirleme kaza: 5 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın arka arkaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Nizip Karkamış kavşağında meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.