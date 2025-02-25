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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 08:30
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Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da polis tarafından düzenlenen yasa dışı 'çevrimiçi bahis' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucunda, merkez Bağlar ilçesindeki 3 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 7 şüpheli tespit edildi. 3'ü iş yeri 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

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