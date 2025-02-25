Yasa dışı bahisten yargılanan Serdar Ortaç'a verilen ceza belli oldu!

Yasa dışı bahis davasında, ilk etapta 12 şüpheli ile birlikte gözaltına alınan ve ardından ev hapsi ile adli kontrol şartı uygulanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:04

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Yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan hakkında dava açılan Ortaç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Ortaç'a 10 ay hapis ve 400 TL para cezası verdi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis reklamından hakkında soruşturma açılan Serdar Ortaç'a verilen ceza belli oldu / A HABER ARŞİV İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi. SERDAR ORTAÇ'A 10 AY HAPİS CEZASI MÜTALAADA 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

Şarkıcı Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası ile 400 TL para cezası uygulandı / / A HABER ARŞİV NE OLDU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti. Serdar Ortaç’a hapis şoku! SERDAR ORTAÇ'A HAPİS ŞOKU! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN