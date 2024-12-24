Serdar Ortaç’a istenen ceza belli oldu! Yasa dışı bahis soruşturması...

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Serdar Ortaç'ın, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi.

"SERDAR DAHA ŞANSLI"

Davada tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil duruşma salonunun önünde; "Serdar daha şanlı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil tanık olarak dinlendi! (AA)