Serdar Ortaç'a istenen ceza belli oldu! Yasa dışı bahis soruşturması...
Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ortaç ve Erbil, 'Ev hapsi' kararı ile serbest bırakılmıştı.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!
Serdar Ortaç'ın, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.
Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi.
"SERDAR DAHA ŞANSLI"
Davada tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil duruşma salonunun önünde; "Serdar daha şanlı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.