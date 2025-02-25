Kapı zilini duymayan eşine isyan etti: Hayatımı mahvettin

İstanbul'da alışverişten dönen Vehbi Pakel, eşi Zekiye Gönül Pakel’in kapıyı açmaması üzerine komşularından yardım istedi. Seslenmelere yanıt alamayınca 112 Acil Servis’e haber verildi. Sağlık ekipleri Pakel’i sakinleştirmeye çalışırken, polis ve itfaiye pencereden içeri girmeye karar verdi. Sepetli merdivenle eve ulaşıldığı anda Zekiye Pakel kapıyı açtı. Eşini sağlıklı gören Vehbi Pakel, “Hayatımı mahvettin! Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?” diyerek eşine sitem etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:07

Paylaş



ABONE OL

Dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı.

Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadının kapıyı açmaması sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi (DHA)

EŞİNE ULAŞAMAYINCA PANİK YAPTI

Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi. Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı.

"HAYATIMI MAHVETTİN"

Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bişeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN