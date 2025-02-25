Yaşam

Van'da havai fişek temin eden şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

Van'da izinsiz gösteri yapanlara havai fişek temin ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1568 havai fişek ele geçirildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da havai fişek temin eden şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

Van'da sokak eylemlerinde göstericilere havai fişek temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonette 1568 havai fişek ele geçirildiği belirtilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van Valiliği tarafından alınan kararla kent genelinde havai fişek satışı ve kullanımı yasaklanmıştı.

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