Kırmızı bültenle aranan şahıs Kocaeli'de yakayı ele verdi

Rusya'da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:17

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İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Rusya'da "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M.'nin (37) Kocaeli'de olduğu tespit edildi. Y.M., Kocaeli polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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