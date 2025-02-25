Yaşam

Çöp toplama merkezinde yangın! Alevler gitgide büyüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait olan çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çöplük içerisinde yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çöp toplama merkezinde yangın! Alevler gitgide büyüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

İNEGÖL'DE ÇÖP TOPLAMA TESİSİNDE YANGIN!

Saat 18:30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan çöp toplama merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çöp toplama merkezinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. (DHA) Çöp toplama merkezinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. (DHA)

ALEVLER GİT GİDE BÜYÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerce müdahale devam ediyor.

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