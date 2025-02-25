Çöp toplama merkezinde yangın! Alevler gitgide büyüyor

Giriş Tarihi: 25.02.2025 19:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

Saat 18:30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan çöp toplama merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.