Çöp toplama merkezinde yangın! Alevler gitgide büyüyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait olan çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çöplük içerisinde yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.
Saat 18:30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan çöp toplama merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLER GİT GİDE BÜYÜYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerce müdahale devam ediyor.