Küçükçekmece'de metrobüs alt geçidini su bastı! Vatandaşlar mağdur oldu
İstanbul'un ulaşım çilesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı.
Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı.