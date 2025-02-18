İstanbulluyu çileden çıkaran görüntü! Bir tarafta metrobüsten yükselen dumanlar diğer tarafta su baskını
Aynı günde İstanbulluyu çileden çıkaran görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi. O anlar büyük paniğe neden olurken metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Öte yandan Küçükçekmece'de ise metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı. Bazı yolcular, ıslanmamak için çevreden buldukları tahta paletlerle suyu aşmaya çalıştı.
İstanbullular ulaşımda her geçen gün yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü.
Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
METROBÜS DURAĞINA BAĞLANAN ALT GEÇİDİ SU BASTI
Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.
YOLCULAR GEÇMEKTE ZORLANDI
Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.
TAHTA PALETLER ÜZERİNDE ISLANMADAN SUYU AŞMAYA ÇALIŞTILAR
Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.
Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.