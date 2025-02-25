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Metrobüs alt geçidini su bastı vatandaşlar mahsur kaldı!

Metrobüs alt geçidini su bastı vatandaşlar mahsur kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 18:03
Küçükçekmece Cennet mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğlen saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı. Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorumda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Metrobüs alt geçidini su bastı vatandaşlar mahsur kaldı!
Metrobüs alt geçidini su bastı vatandaşlar mahsur kaldı!
Metrobüs alt geçidini su bastı vatandaşlar mahsur kaldı!
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