Artvin'de feci olay! Ahırın çatısı çöktü 50 hayvan telef oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Olayda, 50 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda koyun ve kuzu ise AFAD ve HOPAK gönüllüleri tarafından enkaz altından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:04

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Olay, Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü. Çökme sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.



İhbar üzerine, Artvin AFAD ekipleri ve HOPAK gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Köy yolu, iş makinesi yardımıyla açılarak, ekiplerin çalışmaları için uygun hale getirildi. 5 saat süren zorlu çalışmaların ardından, enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı (İHA)



İşletme Sahibi Hüsnü Günüşkaya yaptığı açıklamada, "Gece bir anda ahırın çatısı çöktü. Çok sayıda hayvan telef oldu. 150 yakın kuzum var. Hepsi dışarda kaldı. Eğer bir yardım yapılmazsa çadır gibi, kuzularda kısa sürede hayatını kaybede bilir" dedi.