İddia üzerine girdikleri evde ceset buldular! Yer: Çorum

Çorum'da iki arkadaş akşam saatlerinde macera olsun diye girdikleri metruk evde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler cesedi incelemek üzere morga kaldırdı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:01

Paylaş



ABONE OL

Çorum'da iki gençten biri, iddia üzerine girdiği metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diye iddiaya girdi.

İddia üzerine eve giren arkadaşlar bir erkek cesediyle karşılaştı. (DHA) Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi.

Cesedin Rıza Bayram'a ait olduğu tespit edilirken, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA) Olay yeri incelemesinin ardından Bayram'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN