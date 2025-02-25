İddia üzerine girdikleri evde ceset buldular! Yer: Çorum
Çorum'da iki arkadaş akşam saatlerinde macera olsun diye girdikleri metruk evde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler cesedi incelemek üzere morga kaldırdı.
Çorum'da iki gençten biri, iddia üzerine girdiği metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diye iddiaya girdi.
Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi.