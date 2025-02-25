Halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu: Çiğdem Eskidemirci davasında karar çıktı!

Cinayet zanlısı Sakhı için istenen ceza belli oldu / SABAH GAZETESİ

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Gholam Sakhı hakkında, 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan da 9 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer 3 şüpheli hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.