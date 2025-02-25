Halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu: Çiğdem Eskidemirci davasında karar çıktı!
Konya'nın Meram ilçesinde, bir süre önce kayıp ihbarıyla aranan 35 yaşındaki Çiğdem Eskidemirci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir evin bahçesinde halıya sarılmış halde bulunan Eskidemirci’nin katil zanlısı Gholam Sakhı ve ona yardım eden üç kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sakhı, Eskidemirci’yi fuhuş için eve çağırdığını, ancak para ödemeyi reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve ardından ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşte katil zanlısı ve 3 arkadaşına verilen cezalar...
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Çiğdem Eskidemirci için babası, 17 Mayıs'ta karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskidemirci'nin gidebileceği veya irtibat kurabileceği kişilerle görüştü ancak genç kadının izine rastlanamadı. Bunun üzerine, cinayet şüphesiyle dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi ve ekipler olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.
TELEFONUNU SATMIŞLAR
Yapılan çalışmalar sonucunda Eskidemirci'nin kayıp olduğu tarihten itibaren banka hesaplarında veya herhangi bir resmi kurumda işlem yapmadığını tespit etti. Cinayet polisi Eskidemirci'nin cep telefonuna yabancı uyruklu bir kişi üzerine kayıtlı hattın takıldığını, telefonun da bir gün sonra bir bayiye satıldığını tespit etti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!
Polis, telefonu kullanan Afganistan uyruklu Gholam Sakhı'yi (25) geçtiğimiz Eylül ayında Karapınar ilçesinde gözaltına aldı. Genç kadını öldürdüğünü itiraf eden Sakhı'ya yardım eden vatandaşları Bay Mohammad (25), Abdul Jabar Noori (24) ve Jawad Tabarshah (34) da gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BOĞUP BAHÇEYE GÖMMÜŞ
Katil zanlısı Gholam Sakhı ifadesinde, Çiğdem Eskidemirci'yi ilişki yaşamak için eve çağırdığını, cinsel ilişki karşılığında para vermek istemediğini bunun üzerine tartışma yaşadıklarını, onu elleriyle ve ayakkabı bağcığıyla boğarak öldürdüğünü ve cesedini ikametin bodrumuna bir battaniyeye sararak bırakıp evden ayrıldığını ve sonrasında bodrumda Çiğdem'in cesedini bulan ev arkadaşlarının cesedi ikametin bahçesine gömdüklerini anlattı. Sahkı'nın arkadaşlarının cesedi bulduktan sonra kendisini aradığını ancak kendisinin cesetten haberi olmadığını söylediği öğrenildi.