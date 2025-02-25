Ailesiyle tartışan genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:07

Sabah saatlerinde ailesiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., annesi ve babasına kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu annesi Fener Ateş (70) hayatını kaybederken, babası ise göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Tartıştığı anne ve babasına kurşun yağdırdı, anne öldü baba ağır yaralandı / DHA

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.