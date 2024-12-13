Torunu ile tartışan kişileri ayırmak isterken pompalı tüfekle yaralandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille eve gelen 2 çocuk babası Mesut Dağdaş, torunu Nuh B.'nin evinin önünde bir grupla tartıştığını gördü. Dağdaş, aracından inip, torunu ve tartışan kişileri ayırmak istedi. Bu sırada Dağdaş ile K.E. ve kardeşi Y.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.E., montunun içine gizlediği pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'ın üzerine ve çevreye rastgele ateş etti. Dağdaş sol eli ile karnından yaralanırken, K.E., kardeşi Y.E. ve yanındaki 4 kişi otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Dağdaş'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Polis kaçan 6 şüpheliyi ararken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.