Gaziantep’te 15 metrelik şelale soğuk havanın etkisiyle buz tuttu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası 15 metre yüksekliğindeki Gürgür Şelalesi’nin donmasına neden oldu. Eksi 10 dereceyi gören ilçede zeytin ağaçları da buz tuttu.
Amados Dağlarının eteklerinde bulunan Gürgür Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu. İdilli Mahallesi kırsalındaki şelaleyi gören doğa severler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
BİR METREYİ BULAN SARKITLAR OLUŞTU
Bölgeyi ziyaret ettiği sırada şelaleyi gören doğa sporları tutkunu Hasan Şenocak, "Amanoslar'a İdilli üzerinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde doğal akan şelalenin buz tuttuğunu fark ettik. Burası yaklaşık 15 metre yüksekliğinde şelalenin buzlu halini çektik. İlk kez karşılaştığımız ve 1 metreyi bulan sarkıtlar seyirlik görüntüler oluşturunca biz de bol bol fotoğraf çektik" dedi.