Gaziantep’te 15 metrelik şelale soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:47

Amados Dağlarının eteklerinde bulunan Gürgür Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu. İdilli Mahallesi kırsalındaki şelaleyi gören doğa severler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Amados Dağlarının eteğinde bulunan Gürgür Şelalesi soğuk havada dondu / DHA

BİR METREYİ BULAN SARKITLAR OLUŞTU

Bölgeyi ziyaret ettiği sırada şelaleyi gören doğa sporları tutkunu Hasan Şenocak, "Amanoslar'a İdilli üzerinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde doğal akan şelalenin buz tuttuğunu fark ettik. Burası yaklaşık 15 metre yüksekliğinde şelalenin buzlu halini çektik. İlk kez karşılaştığımız ve 1 metreyi bulan sarkıtlar seyirlik görüntüler oluşturunca biz de bol bol fotoğraf çektik" dedi.