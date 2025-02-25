13-16 yaş arası için sosyal medyada ebeveyn onayı geliyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Yılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuştu. Bakan Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında özellikle, sosyal medya kullanan 13-16 yaş arası çocuklar için ebeveyn onayını içerecek yasal düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.
Çocukların dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken risklerine de maruz kaldığını belirten Bakan Göktaş, "Dijital bağımlılığa karşı önlem almak zorundayız" dedi. Bu kapsamda yapılan bir dizi çalışmaları aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için çalışıyoruz. 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 yaş arası ebeveyn onayı öngören bir düzenleme için son aşamadayız." diye konuştu.
ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ
2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasında yapılan toplantıda Bakan Göktaş, dijital bağımlılığa dikkat çekti. Bakanlık olarak çocuklar için yürütülen tüm çalışmaları 'çocuğun üstün yararı' ilkesi doğrultusunda kararlılıklar sürdürdüklerini belirten Göktaş, 2023-2028 dönemini kapsayan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli bir yol haritası sunduğunu ifade etti.
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEM
Eylem planında yer alan 6 stratejik amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Bu amaçlardan ilki olan çocuk hakları ve katılımı çerçevesinde 18 faaliyet gerçekleştirerek çocukların karar alma mekanizmalarında yer almalarına destek olduk. Çocuk Hakları Komitelerine katılan 34 bini aşkın çocuğun haklarının ve sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yedi bölgede düzenlenen 25'inci Ulusal Çocuk Forumu Buluşmaları ile çocuk haklarının önemine dikkat çektik. Yıl içinde iki Çocuk Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Çocuk Hakları İl Komitelerimizle 180 bin 744 çocuk katılımlı 3 bin 545 etkinlik düzenledik. Bu faaliyetlerimizle Türkiye'de geleceğe özgüvenle bakan liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. İkinci stratejik amaç doğrultusunda çocuk dostu adalet alanında 19 faaliyeti hayata geçirerek çocukların adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmalar oluşturduklarına değinen Bakan Göktaş, bu sayede risk altında bulunan bir çocuğun tespit edildiği andan itibaren zaman kaybetmeden gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
20 BİN 222 ÇOCUK EVLAT EDİNDİRİLDİ
Üçüncü stratejik amaç olan çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetlerinin en kapsamlı alanlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bu çerçevede, çocuklarımızın güvenli ortamlarda büyümeleri için 83 faaliyet gerçekleştirdik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' ile bugüne kadar 10 bin 467 çocuğumuzu koruyucu ailelerimizle himaye ettik. 589'u 2024 yılında olmak üzere bugüne kadar 20 bin 222 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz' ile 170 bin 567 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek olduk, olmaya devam ediyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 643 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçirdik. Çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bin 185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri siteleri ve 58 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitelerinde toplam 15 bin 168 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tuttuk. Çocuklar Güvende Ekiplerimizle 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttük. Risk altında olduğu değerlendirilen çocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdik. 56 bin 524 sosyal hizmet müdahalesi uyguladık. Ayrıca 51 bin 466 aileye rehberlik hizmeti sunduk" ifadelerine yer verdi.