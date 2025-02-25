13-16 yaş arası için sosyal medyada ebeveyn onayı geliyor!

Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:51

Çocukların dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken risklerine de maruz kaldığını belirten Bakan Göktaş, "Dijital bağımlılığa karşı önlem almak zorundayız" dedi. Bu kapsamda yapılan bir dizi çalışmaları aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için çalışıyoruz. 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 yaş arası ebeveyn onayı öngören bir düzenleme için son aşamadayız." diye konuştu.

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ

2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasında yapılan toplantıda Bakan Göktaş, dijital bağımlılığa dikkat çekti. Bakanlık olarak çocuklar için yürütülen tüm çalışmaları 'çocuğun üstün yararı' ilkesi doğrultusunda kararlılıklar sürdürdüklerini belirten Göktaş, 2023-2028 dönemini kapsayan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli bir yol haritası sunduğunu ifade etti.