Suda yeni dönem: “Kirleten Öder” uygulamasıyla israf önlenecek!

Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, suyun daha bilinçli ve tasarruflu kullanılması amacıyla 2024 yılında uygulamaya koyduğu "Kirleten Öder" sistemini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı. Türkiye'de ve dünyada su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle kuraklık riskine karşı alınan önlemlerin önemi giderek artıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "Kirleten Öder" düzenlemesinin detaylarına değinerek, su faturasında çeşitli kalemlerin tek bir başlık altında toplanacağını belirtti. Öner, su faturalarına "Çevre Temizlik Vergisi, Katı Atık Toplama Bedeli ve Katı Atık Bertaraf Bedeli"nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını söyledi.

HEDEF SU TASARRUFUNU ARTIRMAK!

Ali Rıza Öner, atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Öner, "Bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedelde artacak" diye konuştu.