Suda yeni dönem: “Kirleten Öder” uygulamasıyla israf önlenecek!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, suyun israfını ve aşırı tüketimini önlemek amacıyla 31 Aralık 2024’te yürürlüğe giren “Kirleten Öder” sistemini, Aralık 2026’ya kadar uzattı. Resmî Gazete’de yayımlanan bildiride, elektrikte uygulanan kademeli fatura sisteminin benzerinin önümüzdeki yıl su faturalarında da hayata geçirileceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, suyun daha bilinçli ve tasarruflu kullanılması amacıyla 2024 yılında uygulamaya koyduğu "Kirleten Öder" sistemini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı. Türkiye'de ve dünyada su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle kuraklık riskine karşı alınan önlemlerin önemi giderek artıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "Kirleten Öder" düzenlemesinin detaylarına değinerek, su faturasında çeşitli kalemlerin tek bir başlık altında toplanacağını belirtti. Öner, su faturalarına "Çevre Temizlik Vergisi, Katı Atık Toplama Bedeli ve Katı Atık Bertaraf Bedeli"nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını söyledi.
HEDEF SU TASARRUFUNU ARTIRMAK!
Ali Rıza Öner, atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Öner, "Bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedelde artacak" diye konuştu.
ÖDEMELER TEK KALEMDE TOPLANACAK
Belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını anlatan Öner, sistemin işleyişini ise şöyle anlattı:
"Mevcut faturalarda su bedeli ile birlikte atıksu bedeline de yer verilirken, onun dışında evsel katı atık yani çöpler için 3 kalemde olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli alınması gerekiyor. Ancak bu bedellerin alınması zorunlu olmayıp belediyelerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu kalemlerden elde edilen gelirlerin ÇTV ve toplama olmak üzere ikisinin İlçe Belediyelerine gitmesi gerekiyor. Diğer kalemi ise zaten uzun yıllardır büyükşehir ya da merkez belediyeler almayarak bu haklarından feragat ediyordu. Şimdi ise bu bedelin alınması zorunlu hale getiriliyor."
GELİRLERİ BAŞKA İŞ İÇİN KULLANAMAYACAKLAR
Atıksu altyapı yönetimlerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmasında esas alacağı temel bileşenlerin toplama, nakil, pompalama, arıtma, deşarj, çamur bertarafı, geri kazanım ve satış kalemlerinden oluşacağını anlatan Öner, "Evsel atık süreçlerine bakıldığında ise toplama ve taşıma kısmında sorumluluk ilçe belediyesinde; aktarma istasyonu, geri kazanım tesis ve bertaraf sorumluluğu büyükşehirde. Yani mevcutta da su faturalarında yalnızca tüketilen su miktarı faturaya yansıtılmıyor. Bunun içinde başka bedellerde yer alıyor. Şimdi belediyeler bu bedelleri almaya başlayarak buralara ayırdığı bütçeyi kendi kasasından değil de vatandaştan tahsil ettiği kısımdan yapacak. Buradan elde edilen gelirler sadece bu iş için kullanılacak" dedi.
Öner, "Su zamları nasıl Belediye Meclislerinde karar alınarak yapılıyorsa bu bedellerinde Belediye Meclislerinde belirlenmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.