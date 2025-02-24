Kağıthane’de kardan çift için düğün! Para takıp göbek attılar

İstanbul'da kar yağışı sonrası Kağıthane'de bir grup vatandaş, binanın çatısında kardan gelin ve damat yaptı. Gelinlik ve damatlık giydirdikleri kardan çift için düğün düzenleyen grup, müzik eşliğinde oynayıp para taktı. Gelinin eline buket de veren vatandaşlar, bu eğlenceli anları cep telefonuyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:16

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Kağıthane'de kar yağışı sonrası bir binanın çatısına çıkan vatandaşlar kardan gelin ve damat yaptı.

Damatlık ve gelinlik giydirdikleri kardan adamlara para takan grup, düzenledikleri düğünde çalınan müzik eşliğinde oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜĞÜN YAPARAK EĞLENDİLER

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan vatandaşlar çatıya çıkarak kardan adam yaptı. Ardından kardan adamlara gelinlik ve damatlık giydiren grup, düğün düzenleyerek eğlendi. Düğünde müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar, kardan damat ve geline para taktı. Gelinin eline buket veren grup, eğlendikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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