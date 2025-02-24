Pınar Zorlu davasında kahreden detay: Yakmakla tehdit ettiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24.02.2025 19:05

Pınar Zorlu davasının ilk duruşmasında sanık Gürhan Üzer, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Sanık hakkında taburcu olmasının ardından ifadesinin alınmasına karar verildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede saldırıyı planlayarak Pınar Zorlu'nun ölümüne neden olan Gürhan Üzer hakkında "canavarca hisle eziyet çektirilerek kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılama başlandı.

Antalya 'da 31 Aralık sabahı işe gitmek için evden çıkan Pınar Zorlu , sokakta eski eşi Gürhan Üzer ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında tartışmasında Zorlu, KADES uygulamasındaki acil durum butonuna basarak yardım istedi. Yaşanan o anlarda Üzer yanında getirdiği benzin bidonunu Zorlu'nun üzerine dökerek genç kadını ateşe verdi. Pınar Zorlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve 19 günlük verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayın ardından kamuoyunda geniş yankı uyandıran davaya ilişkin ilk duruşma Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Pınar Zorlu'nun avukatı Tuğba Kaya tarafından mahkemeye sanık Gürhan Üzer'in yanında getirdiği iddia edilen benzini nasıl temin ettiğinin araştırılmasını ve Zorlu'nun ölmeden önce yaptığı şikayetlerin incelenmesine yönelik talepte bulundu. Ayrıca, Zorlu'nun daha önce aldığı uzaklaştırma kararlarının da bir sonraki celseye kadar hazır edilmesini istedi.

Hayatını kaybeden Pınar Zorlu, saldırı öncesi babasını arayarak ʺOğluma sahip çıkʺ dediği öğrenildi. (DHA)

"YALVARIRIM BIRAK"

Pınar Zorlu'nun yaşadığı saldırı anlarını gören Meriç Katı, mahkemede tanık olarak dinlendi. Katı verdiği ifadesinde; "İş yerinden çıkıp baktığımda, erkek şahsın kadını darp ettiğini gördüm. İki genç arasında kavga olduğunu düşündüm. Darp sırasında kadının montunun çıktığını gördüm. Darbetmemesi için bağırdım ama beni dinlemedi. 'Polis geliyor' diye bağırdım, yine de eylemine devam etti. O sırada sanığın elinde parlayan bir cisim vardı, bıçak sandım. Onlarla aramda yol olduğu için yaklaşamadım. Daha sonra ise kadının yandığını gördüm. Nasıl yaktığını görmedim. Yaktıktan sonra da ortadan kayboldu. Çevreden kimseyi dinlemedi. Çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiler." ifadelerini kullandı.

"ÇAKMAĞI ÇAKTI VE KADINI YAKTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dursane Öner, olay günü yaşananları ayrıntılarıyla anlatarak Pınar Zorlu'nun çığlıklar içerisinde bağırış seslerini duyduğunu belirtti. Mahale kasabında çalıştığını ifade eden Öner; "Bir kadının imdat diye bağırdı. Erkek şahsın elinde çakmak vardı. Çakmağı görünce kadın çakmağı ittirdi. Ancak erkeğin bir şey döktüğünü gördüm. Çakmağı çaktı ve kadın yandı. Erkek şahıs biz gidinceye kadar kaçtı." dedi.

"OĞLUMA SAHİP ÇIK"

Sabah'ın haberine göre tanıkların ifadesinin alınmasının ardından Pınar Zorlu'nun acılı babası Ramazan Zorlu duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Olay günü kızının kendisini aradığını söyleyen baba Zorlu, kızının Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini ve olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Pınar Zorlu babasına "Oğluma sahip çık" dediğini ifade etti.