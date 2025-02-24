Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.