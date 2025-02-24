Yenidoğan bebeği havalimanı klozetinde bırakan kadının cezası belli oldu

Giriş Tarihi: 24.02.2025 18:05

13 Ekim 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde temizlik görevlileri tarafından yeni doğan bir bebek bulundu. Yapılan incelemelerde Rusya vatandaşı kadının 12 dakika önce doğum yaptığı tespit edildi. Bebeği tuvalette doğurarak klozette bırakan Ekaterina Burnazkina, hızlıca pasaport kontuarlarına giderek yurt dışı çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Burnazkina'nın yanında bulunan annesi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Burnazkina ve yeni doğan bebeği farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Rus kadın emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edildi. Ekaterina Burnazkina çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmada ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.