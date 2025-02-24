Yenidoğan bebeği havalimanı klozetinde bırakan kadının cezası belli oldu
Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde doğum yapan Rus kadın, doğurduğu bebeğini klozete bırakarak kaçtı. Ekim ayında gerçekleşen olayda havalimanından kaçarak kayıplara karışan Ekaterina Burnazkina, polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın karar duruşmasında Burnazkina hakkında 15 yıla kadar hapis cezası verildi.
13 Ekim 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde temizlik görevlileri tarafından yeni doğan bir bebek bulundu. Yapılan incelemelerde Rusya vatandaşı kadının 12 dakika önce doğum yaptığı tespit edildi. Bebeği tuvalette doğurarak klozette bırakan Ekaterina Burnazkina, hızlıca pasaport kontuarlarına giderek yurt dışı çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Burnazkina'nın yanında bulunan annesi de ekipler tarafından gözaltına alındı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Burnazkina ve yeni doğan bebeği farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Rus kadın emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edildi. Ekaterina Burnazkina çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmada ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU
Doğum yaparak bebeğini terk eden Burnazkina verdiği ifadesinde hamile olduğunu bilmediğini ve doğum yaptığını fark etmediğini ifade etti. Duruşma savcısı tarafından, sanığın doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlamamasının hayati fonksiyonlarını etkileyebileceğini kaydetti. Savcı, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini kaydetti.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada savcılık mütalaasında, sanık Elena Burnazkina'nın beraatine, bebeğini klozette doğurduktan sonra bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın ise 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsine hükmetti.
Sanığın annesi Elena Burnazkina'nın ise beraatine karar verildi. Diğer yandan bebeğin devlet korumasında olduğu öğrenildi.