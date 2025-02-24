Pendik'te panik anları! Duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı

Pendik'te bulunan 4 katlı bir binanın duvarlarından ses geldiği iddiası üzerine bina ekiplerce tahliye edildi. Binanın bulunduğu sokakta ise olası bir çökmeye karşı güvenlik önlemleri alındı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:06

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Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binanın duvarlarından ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı.

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