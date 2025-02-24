Aracına kar topu atan çocuklara silah çeken şahıs tutuklandı

Eyüpsultan'da, 22 Şubat'ta gece saatlerinde 5. Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar topu oynayan çocuklar yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı. Bunun üzerine aracına kar topu isabet eden H.I. (44), çocukları takip ederek bir apartman girişinde silah çekip tehdit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar sonrası, H.I. polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:07

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Eyüpsultan'da aracına kar topu attan çocukları silah çekerek tehdit eden H.I. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR TOPU ATAN ÇOCUKLARA SİLAH ÇEKTİ

Olay, 22 Şubat gece 02.05 tarihinde 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Site içerisinde kar topu oynayan çocuklar, yoldan geçen araçlara da kar topu atmaya başladı. Otoparktaki aracına kar topu gelmesine sinirlenen H.I., bir apartman girişine kadar takip ettiği çocukları ruhsatsız silahıyla tehdit etti.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine siteye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.I. adliyeye sevk edildi. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde belindeki silahla çocukları tehdit ettiği tespit edilen H.I. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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