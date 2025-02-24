Malatya'da işçilerin "horlama" kavgası: 15 yaralı

Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:40

Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.