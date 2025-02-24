Ehliye sınavında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Kırşehir’deki e-sınav merkezinde sınava giren ve ses ile görüntü kaydeden cihazlar kullandığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:26

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

ADAYLARIN ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde arama yaptı. Aramada, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan ve yardımcı olan şüpheliler A.K, B.B ve S.Ş. gözaltına alındı.

CASUS KULAKLIK BULUNDU

Şüphelilerin üst aramasında sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 3 casus kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 3 kartlık ve 2 mobil wifi cihazı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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