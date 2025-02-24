Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı, taksi şoförünün ihbarıyla yakalandı

Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:52

Olay yerinden taksi çağırarak kaçan zanlıyı yine taksici yakalattı / DHA

'ÇOK SAKİNDİ'

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Şafak Çomçalı, "Ben taksi durağındaydım. Şahıs kendisi telefon etti ve söylediği adrese taksi istedi. Cinayet işlediği yere daha doğrusu taksi istedi. Gittim, kendisini aldım. Oradan 100'üncü Yıl Mahallesi'ne gideceğimizi söyledi. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde bir adrese geldik. 5 dakika kadar kapının önünde bekledim. Sonrasında araca geldi ve cinayet işlediği yere tekrardan gitti. Orada indirdim kendisini. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı beni. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. Yolda 6-7 kilometre sonra durmamı istedi. Ben de sebebini sordum. Niye burada iniyorsun diye. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de 'Hava soğuk, kış ayı diye sonra verirsin' dedim. Eskipazar'a kadar getirdim kendisini. Eskipazar'da girişte göbekte indirdim. Ben onu indirdikten 5 dakika sonra Karabük istikametine yola dönmüştüm tekrardan. Emniyetten telefon ettiler bana. Şahısla ilgili bilgi verdiler. 'Sen mi indirdin' dediler. Benim aracımda olduğunu, benim indirdiğimi söyledim. Sonra tekrardan polis ekipleriyle irtibata geçip şahsı takip etmemi söylediler uzaktan ve geri döndüm. Emniyetteki arkadaşlarla telefonda sürekli irtibat halinde olduğumdan Eskipazar emniyetinden arkadaşlar geldi. Onlarla birlikte bir görüşme yaptık. Onlara şahsın yerini gösterdim. Daha sonrasında Karabük ekipleri yola çıkmışlardı. Onlar geldiler ve şahsı yakaladılar. Mengen yolu üzerinde şahsı yakaladılar. Benim indirdiğim yerden yürüyerek Mengen yoluna doğru gidiyormuş. Çok sakindi. Hiçbir yanlış hareketi olmamıştı. Ben araçtan inerken belindeki silahı fark ettim. Hiç öyle bir ihtimal vermemiştim. Sonradan polis arkadaşlardan öğrendim, cinayet olduğunu" dedi.