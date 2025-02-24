Anne ve babalar dikkat! O bebek tulumu tehlike saçıyor…
‘Güvensiz Ürün Bildirimi’ ile vatandaşları uyaran Ticaret Bakanlığı, ünlü bir bebek kıyafeti zinciri olan ebebek mağazasında satılan bebek tulumları için yasaklama ve toplatma kararı alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, söz konusu tuluma karşı anne ve babalar uyarılırken, güvensiz ürün olmasının nedeni de açıklandı. İşte detaylar…
Ticaret Bakanlığı yaptığı teftişlerde güvensiz ürünleri tek tek ortaya çıkarıyor. İçeriğindeki maddeler nedeniyle sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilen ürünlere karşı çağrıda bulunan Bakanlık, ebebek mağazalarında satılan bir bebek tulumuna karşı toplatma kararı alarak anne babaları uyardı.
ÜRÜNÜ TOPLATMA KARARI ALINDI
Öyle ki ebebek mağazasında satılan bebek giyim ürün grubundaki Hello Baby ( E Bebek ) marka 2 yaş çıtçıtlı bady mavi Renk (Hello Baby çıtçıtlı body mavi renk 86827667217416 barkod numaralı) ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
SOLUNUM YOLU TIKANMASI VE…
Bakanlık'tan yapılan açıklamada ��rünün fotoğrafları da paylaşılırken güvensizlik nedeni olarak "Dişi çıtçıt 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.