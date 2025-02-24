Anne ve babalar dikkat! O bebek tulumu tehlike saçıyor…

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:43

Ticaret Bakanlığı yaptığı teftişlerde güvensiz ürünleri tek tek ortaya çıkarıyor. İçeriğindeki maddeler nedeniyle sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilen ürünlere karşı çağrıda bulunan Bakanlık, ebebek mağazalarında satılan bir bebek tulumuna karşı toplatma kararı alarak anne babaları uyardı.

Öyle ki ebebek mağazasında satılan bebek giyim ürün grubundaki Hello Baby ( E Bebek ) marka 2 yaş çıtçıtlı bady mavi Renk (Hello Baby çıtçıtlı body mavi renk 86827667217416 barkod numaralı) ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Anne ve babaları o ürüne karşı uyaran Bakanlık, güvensizlik nedeni de açıkladı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

SOLUNUM YOLU TIKANMASI VE…

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ��rünün fotoğrafları da paylaşılırken güvensizlik nedeni olarak "Dişi çıtçıt 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.