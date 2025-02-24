İstanbul Boğazı’nda denizanası alarmı!

İstanbul Boğazı’nda, Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında, artan denizanalarının kıyıları kapladığı görüldü. Vatandaşlar, denizde kirlilik ve müsilaj tehlikesinin devam ettiğini belirterek, denizanalarının da hızla çoğaldığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:08

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Balık tutmak için kıyıya gelen Nasuh Çalışkan, son iki aydır suda kirlilik, müsilaj ve denizanalarının arttığını gözlemlediğini söyledi. Çalışkan, "Denizin kirliliği nedeniyle burada balık yakalayamıyoruz" diyerek durumdan şikayet etti.

"DENİZİN PİSLİĞİNDEN BALIK YAKALAYAMIYORUZ"

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten Çalışkan, "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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